Yolcu uçağıyla özel jet burun buruna geldi

Chicago'da iniş yapmak üzere olan Southwest Havayolları'na ait yolcu uçağı, pistte daha önce iniş yapmış özel bir jetle burun buruna gelerek kazadan döndü.

Pisti pas geçmesiyle kazadan kıl payı kurtulan yolcu uçağı, daha sonra Chicago Midway Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

New York Post'un haberine göre, yerel saatle 06.00 sularında New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Havalimanı'ndan kalkan United Havayolları'na ait Boeing 757-200 tipi yolcu uçağının Las Vegas kentine inmesi planlanıyordu.

176 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu uçak, havada 1 saat kaldıktan sonra mekanik arızadan dolayı kalkış yaptığı havalimanına geri dönerek acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Olayda yaralananın olmadığı bildirildi.