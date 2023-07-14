"Yolcu360, 'Bizim Yıldızımız' dedi ve Yıldızlı Araç Kiralama Ofislerini Ödüllendirdi!"

Türkiye'nin lider araç kiralama platformu Yolcu360, hizmet kalitesine olan bağlılığını bir adım daha öteye taşıyarak, 'Bizim Yıldızımız' ödüllerini ilk kez sahiplerine ulaştırdı. Bu ödüllerle, araç kiralama ofislerinin misafir memnuniyetine yönelik üstün çabaları ödüllendirildi ve kazananlar, Yolcu360’ın sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

'Bizim Yıldızımız' ödülleriyle ilgili konuşan Yolcu360 Tedarik Zinciri Müdürü Eda Karakaş, bu ödüllerin ilkini 2022 yılı için gerçekleştirdiklerini ve bundan sonra geleneksel hale geleceğini belirtti. Karakaş, ''Yolcu360 olarak şirketimizin ilk gününden itibaren misafir memnuniyetini hep en temel hedef olarak belirledik ve tüm çalışmalarımızı misafir memnuniyetini en üst seviyede tutmak üzerine yaptık. Bizimle aynı yolda yürüyen tüm partner ve tedarikçilerimiz de aynı hassasiyetle çalıştılar. Tüm yıl boyunca özveri ile çalışan iş ortaklarımızın emeklerinin karşılığını bu ödüllerle vermekten mutluluk duyuyoruz'' dedi. Karakaş, her ofisin belirli kriterler ve misafirlerin yıldız puanlamalarına dayanarak bu ödüllere eşit şansa sahip olduğunu, bu durumun da ödülü daha anlamlı kıldığını ifade etti. Bundan sonraki yıllarda dönem içi paylaşımlarla, tedarikçilere ödül kriterleri ve durumları paylaşılarak motivasyon artırmayı hedeflediklerini iletti.

‘Bizim Yıldızımız’ ödülleri, 2022 yılı boyunca Yolcu360 misafirlerinin araç kiralama deneyimlerini yıldızladığı ofis değerlendirme puanları, ofis rezervasyon adetleri ve ofis yorum adetleri baz alınarak belirleniyor.

‘Bizim Yıldızımız’ 2022 ödüllendirme kriterleri ise şu şekilde:

Yolcu360 Misafirlerinin Ofis Değerlendirme Puanı: Min 4,70 ve üzeri puan almak,

Min 4,70 ve üzeri puan almak, Ofis Rezervasyon Adedi: Yolcu360 Ofis başına Ortalama Rezervasyon adedinin üzerinde olmak,

Yolcu360 Ofis başına Ortalama Rezervasyon adedinin üzerinde olmak, Ofis Yorum Adedi: Ofis yıllık rezervasyon adedinin %10 ve üzeri yorum almak.

Araç kiralama sektöründe misafir memnuniyeti odaklı çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek olan Yolcu360, bu ödülleri geleneksel hale getirerek sektördeki kalite standartlarını daha da yukarı taşımayı hedefliyor.

Yolcu360 hakkında daha geniş bilgi ve araç kiralama seçenekleri için yolcu360.com, www.yolcu360.com/blog ve ‘Yolcu360 Partner’ platformu için https://partner.yolcu360.com adresleri ziyaret edilebilir, Yolcu360 Mobil Uygulaması indirilebilir ya da 0850 360 5 360 numaralı Yolcu360 Misafir Merkezi aranabilir.