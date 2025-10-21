Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz.

Yerel seçimde öyle şiddetli bir Osmanlı tokadı yedi ki; sesi sarayın tüm odalarında yankılandı.

Bağırsanız sesiniz duyulur mesafedeki Balgat sarayının odalarında bile şaşkınlıkla duyuldu.

İtibarları, yenilmezlikleri yerle bir oldu.

Metal yorgunluğu, çöküşe neden oldu.

Hazmedemediler ikinci parti olmayı.

Birinci parti CHP’yi “Şaibeli Kurultay” kumpası ile hedefe aldılar.

Siyasi yargı kararlarına başvurdular.

Çözüm bulundu: Terörsüz Türkiye.

Öcalan’a umut hakkı diye havuç gösterip DEM’i ittifaklarına katarak oylarına göz diktiler.

Hedefleri çöküşü durdurmak, iktidarlarını yıllarca, yıllarca sürdürmek oldu.

Düşünebilir miydiniz? MHP ile DEM kanka oldu.

Bebek katili Öcalan: Önder oldu.

KKTC’den yatay geçiş ile İstanbul Üniversitesine geçiş yapan Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal ettiler.

Gözleri öyle dönmüştü ki; binlerce KKTC’li gencin de İmamoğlu gibi yatay geçiş ile Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş yaptıkları akıllarının ucuna gelmedi.

Aslında KKTC’nin geleceğini de unutmuşlardı.

Sadece Birleşmiş Milletlerin toplantılarında göstermelik, “Uluslararası toplumu KKTC’yi tanımaya çağırıyoruz” diye papağan gibi tekrarlıyorlardı.

Kuzey Kıbrıs Türk halkı ile Türk halkı etle kemik gibidir.

Bunlar KKTC’yi, AKP teşkilatı, Cumhurbaşkanını da teşkilat başkanı yapmışlardı.

Türk halkı 31 Mart 2024 yerel seçiminde AKP ve MHP iktidarını çökertmişti.

Kıbrıs Türkleri de bu çöküşü tescilledi.

KKTC'deki seçimleri yüzde 64 oy alan Tufan Erhürman kazandı.

Balgat’taki küplere bindi.

"KKTC Türkiye'ye katılmalı" dedi kızgınlıkla.

Düşünmedi ki; yüzde 67 AKP ve MHP karşıtı.

Türkiye halkına katılırsa Kıbrıs Türk halkı sanki onlara mı oy verecekler?

Cumhur İttifakını destekleselerdi, Tatar’ı seçerlerdi.

Bu çağrı, iktidarlarının çöküşünü görmenin acı çaresizliğidir.

Saray yenilmemiş gibi umursamaz bir diplomatik tebrik açıkladı.

Uykuları kaçmıştır.

KKTC’yi Türkiye’ye bağlamaları ham hayal ama Ekrem İmamoğlu’na yaptıklarını Tufan Erhürman’a da yaparlar mı?

11 Eylül 1970 Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğumlu Erhürman Ankara’daki Türk Maarif Koleji mezunu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

Görünen o ki Erhürman’ın diplomaları hukuken sağlam.

Ancak Balgat’taki açıklama ortadayken, hakkında kumpas kurulmaz demek iyimserlik olur.

Cumhuriyetçi Türk Partisi de (CTP) CHP gibi hedef alınmaz inşallah.

Sonuç olarak Erdoğan da Bahçeli de iktidarlarının son aylarını ağlak ağlak CHP’lilere yeni siyasi kumpaslar kurarak geçirecekler.

Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz.

Diyorum ki:

İnançsız kalem yazamaz, inançsız yürek direnemez…

Diren özgür medya, diren Türk halkı…

Türk halkı; Kıbrıs’ta başardı, Türkiye’de de başaracak.

Kartaca yıkılacak, ucube faşist tek adam rejimi bitecek, demokrasi gelecek.