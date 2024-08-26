Yolcuları düğüne götüren otobüs devrildi. 1'i ağır 26 yaralı

Saat 14.00 sıralarında Antalya- Denizli kara yolu Cankurtaran mevkiinde meydana gelen olayda, Acıpayam ilçesinin Yazır Mahallesi'nden İzmir'e düğüne giden vatandaşları taşıyan Bayram Karagöz’ün kontrolündeki 20 KK 204 plakalı otobüs, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonrası devrildi. Yaşanan kazada, otobüs şoförüyle beraber 1'i ağır, 26 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtaki yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.