Yolcuları kurtarmak için otobüsü devirdi: 24 yaralı

Kazadan sonra olayı anlatan otobüs sürücüsü Cafer Kılıç, yolcuların ve kendi canını kurtarmak için otobüsü şarampole yatırmak zorunda kaldığını söyledi.

Aktarılan bilgilere göre saat 22.30 sularında Sivas- Erzincan Karayolu Sivas’ın İmranlı ilçesi 10'uncu kilometresinde gerçekleşti. Ankara’dan yola çıkıp Van’ın Erciş yönüne gitmekte olan Yeşil Erciş firmasına ait Cafer Kılıç sevk ve idaresindeki 02 KD 571 plakalı yolcu otobüsü, karşıdan gelen bir otobüsün hatalı sollama yapması sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Olay yerine İmranlı Arama Kurtarma Ekibi (İMAYKUT) ve çok sayıda ambulans yönlendirildi. Kazada yaralanan 24 yolcu ambulanslarla İmranli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



OTOBÜS SOFÖRÜ YOLUCULARI KURTARDI



Kaza sonrası konuşan otobüs sürücüsü Cafer Kılıç, yolcuların hayatını kurtarmak için otobüsü değirmek zorunda kaldığını belirterek, “Yol çalışmasından dolayı yol tek yönlü olarak araç trafiğine açıktı. Keskin virajda karşımdan bir otobüs geldiğini gördüm. Sollamaya çıktı. Kafa kafaya gelince canımızı kurtarmak için aracı şarampole attım. Ben yolcuların ve kendi camını kurtarmak için mecbur kalarak bu kazayı yaptım. Şükürler olsun ölen yok. Kazaya neden olan otobüs durmayarak yoluna devam etti. Yetkili arkadaşlara da şikayette bulunduk. O sürücünün bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.