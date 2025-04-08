Yolculuk yapacaklar dikkat! THY'den grev nedeniyle seferler iptalleri

Düzenleme: Kaynak: AA
Yolculuk yapacaklar dikkat! THY'den grev nedeniyle seferler iptalleri

Türk Hava Yolları, 9 Nisan'da Yunanistan'da gerçekleşecek grev nedeniyle Atina ve Selanik'e planlanan seferlerini askıya aldı.

Türk Hava Yolları (THY), 9 Nisan'da Yunanistan'da gerçekleşecek genel grev nedeniyle Atina ve Selanik'e planlanan seferlerini karşılıklı iptal etti.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın planlanan Yunanistan seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

yy.jpgÜstün, "Yunanistan'da 9 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek genel grev nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. İstanbul-Atina/Atina-İstanbul TK1841, TK1842, TK1843, TK1844, TK1845, TK1846, TK1849, TK1850. İstanbul-Selanik/Selanik-İstanbul TK1881, TK1882, TK1893, TK1894. Seyahat planlarınızı güncellemek için web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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