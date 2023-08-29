Yolculuklarda ‘çocuksuz alan’ dönemi başlıyor

Corendon Havayolları, Çocuksuz alan/Sadece yetişkinler hizmetini başlatacağını duyurdu.

Yolculuklarda ‘çocuksuz alan’ dönemi başlıyor

Corendon Havayolları,yaptığı açıklamada uçaklarında "Çocuksuz alan/Sadece yetişkinler" hizmetini başlatacağını duyurdu.

Simple Flying'in haberine göre, Havayolları "Çocuksuz alan/Sadece yetişkinler" hizmetini 3 Kasım'dan itibaren Amsterdam Schiphol Havaalanı'ndan Curaçao Uluslararası Havaalanı'na aktarmasız seferde sunmaya başlayacak.

Uçakta bulunan 432 koltuktan 102'si bu hizmet için ayrıldı. "Çocuksuz alan/Sadece yetişkinler" hizmeti için ayrılan bölüm duvar ve perdelerden oluşturulacak.

Havayolları yaptığı açıklamada uygulamanın kalıcı olmasını hedeflediklerini dile getirerek şu sözlere yer verdi:

"Bu alanda, yolcuların daha iyi bir uçuş gerçekleştirmelerini hedefliyoruz. İş seyahatinde bulunanlar daha rahat bir uçuş geçirebilirler. Çocuklarından dolayı mola vermek isteyen ebeveynler de 'Sadece Yetişkin' bölümünde yer ayırtabilirler."

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