Yolculuklarda ‘çocuksuz alan’ dönemi başlıyor

Corendon Havayolları,yaptığı açıklamada uçaklarında "Çocuksuz alan/Sadece yetişkinler" hizmetini başlatacağını duyurdu.

Simple Flying'in haberine göre, Havayolları "Çocuksuz alan/Sadece yetişkinler" hizmetini 3 Kasım'dan itibaren Amsterdam Schiphol Havaalanı'ndan Curaçao Uluslararası Havaalanı'na aktarmasız seferde sunmaya başlayacak.

Uçakta bulunan 432 koltuktan 102'si bu hizmet için ayrıldı. "Çocuksuz alan/Sadece yetişkinler" hizmeti için ayrılan bölüm duvar ve perdelerden oluşturulacak.

Havayolları yaptığı açıklamada uygulamanın kalıcı olmasını hedeflediklerini dile getirerek şu sözlere yer verdi:

"Bu alanda, yolcuların daha iyi bir uçuş gerçekleştirmelerini hedefliyoruz. İş seyahatinde bulunanlar daha rahat bir uçuş geçirebilirler. Çocuklarından dolayı mola vermek isteyen ebeveynler de 'Sadece Yetişkin' bölümünde yer ayırtabilirler."