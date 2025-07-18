Yolcuyu apar topar uçaktan attılar! Büyük skandal

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yolcuyu apar topar uçaktan attılar! Büyük skandal

THY uçağında ter krizi yaşandı. Yolcu apar topar uçaktan indirilken olaya ilişkin video gündem oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nde Türk Hava Yollarıile yolculuk yapmak isteyen bir Türk vatandaşı, “ter koktuğu” gerekçesi gösterilerek uçaktan indirildi.


Kabin görevlilerinin bu tutumu sergilemesi sosyal medyada yankı uyandırırken, çeşitli görüş ayrılıklarını da beraberinde getirdi. Olayın ardından THY yolcuya yeni bir uçuş bileti temin etti. Yaşananlar. uçaktan indirilen yolcunun çektiği videoyu paylaşması çeşitli sosyal medya platformlarında viral olurken, THY’den konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Son Haberler
Kırıkkale'de iki otomobil birbirine girdi: 5 kişi yaralandı
Kırıkkale'de iki otomobil birbirine girdi: 5 kişi yaralandı
Süleymen Soylu'ya suikast iddiası! Resmi açıklama geldi
Süleymen Soylu'ya suikast iddiası! Resmi açıklama geldi
Bölge ekonomisinin lokomotifi 1,5 yıldır kapalı, işsizlik büyüyor
Bölge ekonomisinin lokomotifi 1,5 yıldır kapalı, işsizlik büyüyor
Yatırımcı nereye gitti?
Yatırımcı nereye gitti?
MHP “Ahraz” mı oldu?
MHP “Ahraz” mı oldu?