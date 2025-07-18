Yolcuyu apar topar uçaktan attılar! Büyük skandal

Amerika Birleşik Devletleri’nde Türk Hava Yollarıile yolculuk yapmak isteyen bir Türk vatandaşı, “ter koktuğu” gerekçesi gösterilerek uçaktan indirildi.



Kabin görevlilerinin bu tutumu sergilemesi sosyal medyada yankı uyandırırken, çeşitli görüş ayrılıklarını da beraberinde getirdi. Olayın ardından THY yolcuya yeni bir uçuş bileti temin etti. Yaşananlar. uçaktan indirilen yolcunun çektiği videoyu paylaşması çeşitli sosyal medya platformlarında viral olurken, THY’den konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.