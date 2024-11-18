Yolda giden kadını kalçasından bıçaklamıştı, serbest bırakıldı

Olay, 14 Kasım'da Ereğli Kapı Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı Selçuklu Parkı yakınında gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, çarşıdan evine gitmek için otobüs durağına giden 43 yaşındaki H.A. isimli kadın, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kalçasından bıçaklanarak yaralandı. Kadının arkasından sessizce yaklaşarak kadını bıçaklayan şahıs hemen oradan kaçarak kayıplara karışırken yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın sonrasında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri şahsın izini sürdü. Görgü tanıklarının ve yaralı kadının verdiği eşkalden yola çıkan Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini de alarak 22 saatlik görüntüleri titizlikle izleyip şahsın kaldığı ev tespit etti. Operasyonla 45 yaşındaki O.D. isimli saldırganı yakalanarak gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen O.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.