Yolda gören Kadir İnanır sanıyor!

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Yolda gören Kadir İnanır sanıyor!

Ordu'nun Kumru ilçesinden müteahhit Şenel Dartılmak, yalnızca iş dünyasındaki başarılarıyla değil, ünlü sinema oyuncusu Kadir İnanır’a olan çarpıcı benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

ALİ YAZAN ORDU /YENİÇAĞ

Yıllardır bölgede ticaretle uğraşan Şenel Dartılmak, sokakta yürürken sık sık insanların kendisini Kadir İnanır zannettiğini belirtiyor. Hatta bazı sosyal medya kullanıcılarının onun fotoğraflarını sahte profil resmi olarak kullandığını dile getiriyor.

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“YOLDA YÜRÜYEMEZ HALE GELDİM”

“Yolda yürüyemez hâle geldiğim günler oluyor” diyen Dartılmak, bu benzerliği bir sorun değil, aksine bir gurur vesilesi olarak görüyor.

Ünlü oyuncuya duyduğu saygıyı dile getiren Dartılmak, “Kadir İnanır bizim memleketimizin insanı. Son zamanlarda sağlık sorunları yaşadığını duyuyorum, gerçekten üzülüyorum,” diyerek duygularını paylaştı.

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“DELİ KADİR TATAR RAMAZAN DİYE SESLENİYORLAR”

Sokakta kimi zaman “Deli Kadir!” kimi zaman da “Tatar Ramazan!” diye seslenen vatandaşlara tebessümle karşılık verdiğini söyleyen Dartılmak, “Bu benzerlik hoşuma gidiyor, insanlar mutlu oluyor” ifadelerini kullandı.

Kısacası Kumru’nun bu karizmatik müteahhidi, hem sahadaki çalışmalarıyla hem de “Kadir İnanır” benzerliğiyle bölge halkının gönlünü fethediyor.

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