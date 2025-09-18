Yolda kalan otomobil alev aldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yolda kalan otomobil alev aldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde seyir halindeyken duran otomobil, sürücüsünün tekrar çalıştırmak istediği sırada tutuştu. Sürücü kendisini otomobilden atarken, yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 23.00 sıralarında Soğucak Mahallesi kavşağında yaşandı. İddiaya göre, Mehmet Ç.’nin kullandığı 06 DS 8496 plakalı otomobil, trafik ışıklarına yaklaştığında durdu. Otomobil, sürücüsü tarafından tekrar çalıştırıldığı sırada motor kısmından alev aldı. Sürücü kendisini otomobilden atarken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında otomobilde patlama da meydana geldi. Yangın söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

