YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik'te 2. Jandarma Tugay Komutanlığı önünde aracı arıza yapan sürücünün yardımına trafik polisi yetişti.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Bilecik'te Hamsu Köprüsü inşaatının devam ettiği noktaya yakın bir yerde bir sürücünün aracının arıza yaptığını fark etti.

Bunun üzerine sürücünün yanına giden ekipler kendi araçlarından yolda kalan araca akü takviyesi yaparak aracı çalıştırdı.

Trafik ekiplerinin arızalanan araca yardım ettikleri anların fotoğrafları Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, "Vatandaşlarımızın her zaman yanında, güvenli yolculukları için görev başındayız" ifadeleri ile paylaşıldı.