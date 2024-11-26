Yolda mahsur kalanları UMKE kurtardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yolda mahsur kalanları UMKE kurtardı

Samsun'da kırsal bir mahallede hastaneye gitmek isteyen 4 kişi yolda mahsur kaldı.

Samsun'da kırsal bir mahallede hastaneye gitmek isteyen 4 kişi yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan kişiler Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) tarafından kurtarıldı.

Salıpazarı Karayonca Mahallesi'nde ikamet eden ve göğüs ağrısı çeken 48 yaşındaki hasta Nuray Güneş ile beraberinde 3 kişi kendi araçları ile çıktıkları sırada kardan dolayı mahsur kaldı. Yolun kapalı olması ve yağışın devam etmesinde dolayı olay yerine Ayvacık ambulans ekibi de ulaşamadı. Bir süre sonra Samsun İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekibi hastayı kurtarmak için harekete geçti. Elektrik direği devrilmiş yoldan ve karlı kaplı yollardan geçen ekipleri zorlukları aşarak hastayı Ayvacık Devlet Hastanesi'ne nakletti.

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