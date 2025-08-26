Yolda makas atan sürücüye ceza yağdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yolda makas atan sürücüye ceza yağdı

İstanbul’da yolda makas atarak ilerleyen ve trafiği tehlikeye atan sürücü yakalandı. Polis ekipleri yakaladığı sürücüye ceza yağdırdı.

İstanbul Küçükçekmece Tem Otoyolu Güney yol istikametinde 25 Ağustos 2025 tarihinde bir sürücü, trafikte makas atarak ilerleyerek hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atmıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine harekete geçen polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların sonunda olayı gerçekleştiren M.Ü. (25) isimli şahıs yakalandı.

Şahsa, 'makas atmak, yakın takip, saygısızca araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddelerinden toplamda 11 bin 253 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan hakkında adli işlem başlatıldı.

Son Haberler
Bruno Lage'dan rövanş öncesi flaş sözler! Mourinho ve F.Bahçe'yi övdü
Bruno Lage'dan rövanş öncesi flaş sözler! Mourinho ve F.Bahçe'yi övdü
Mauro Icardi Napoli ile anılıyordu! Fabrizio Romano açıkladı: Anlaşma sağlandı
Mauro Icardi Napoli ile anılıyordu! Fabrizio Romano açıkladı: Anlaşma sağlandı
Güvenlik şeridinde ihmalkarlık ölümle sonuçlandı
Güvenlik şeridinde ihmalkarlık ölümle sonuçlandı
İstanbul Valiliği'nden sosyal yardımları hakkında yeni karar
İstanbul Valiliği'nden sosyal yardımları hakkında yeni karar
Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik iddianame kabul edildi
Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik iddianame kabul edildi