Yolda telefona bakan genç kıza otomobil çarptı! Metrelerce havada uçtu

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Adana’da elindeki telefona bakarak yolun ortasından karşıya geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda kadın arabanın çarpması ile metrelerce havada uçtu.

Kaza, dün sabah saatlerinde Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Erguvan Caddesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinde çalışan Sevinç Soydaş'a, işe gitmek için yolun karşısına geçerken otomobil çarptı. Soydaş, çarpışmanın etkisiyle havada taklalar atıp düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Soydaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Soydaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Ehliyetsiz sürücü Ali Yahya Ç. gözaltına alınırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yolda telefona bakan genç kıza otomobil çarptı! Metrelerce havada uçtu

Yolda telefona bakan genç kıza otomobil çarptı! Metrelerce havada uçtu

Yolda telefona bakan genç kıza otomobil çarptı! Metrelerce havada uçtu

Yolda telefona bakan genç kıza otomobil çarptı! Metrelerce havada uçtu

Yolda telefona bakan genç kıza otomobil çarptı! Metrelerce havada uçtu

Yolda telefona bakan genç kıza otomobil çarptı! Metrelerce havada uçtu

Yolda telefona bakan genç kıza otomobil çarptı! Metrelerce havada uçtu

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