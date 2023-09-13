Yolda yaralı bulunan ayının silahla yaralanmış olduğu ortaya çıktı

Hakkari’de yaralı bulunan ayının dağdan kopan kara parçaları nedeniyle yaralandığı düşünülmüştü. Ancak ayının ateşli silahla vurulduğu ortaya çıktı.

Yolda yaralı bulunan ayının silahla yaralanmış olduğu ortaya çıktı

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, Hakkari'nin Çukurca ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Kazan Vadisi'ndeki yolda yaralı bir erkek ayıyı fark etti. Dağdan kopan kaya parçaları nedeniyle yaralandığı düşünülen ayı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari İl Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Bölgeye gelip, ilk müdahaleyi yapan ekipler, daha sonra 3 yaşındaki ayıyı Van'a sevk etti. Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen ayı, burada tedavi altına alındı. Burada ayının ateşli silah ile vurulduğunu belirlendi.

"TEDAVİSİNE DEVAM ETMEKTEYİZ”

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "İlk muayenelerimizi, ilk ilaçlarımızı, ilk kontrollerimizi yaptık ve kendisine bir yol oluşturarak, tedavisine devam etmekteyiz. Tedavi edip, sonucunda Doğa Koruma Milli Parklar ile bir karar verip, göndereceğiz. Her ateşli silah yaralanmasında, hayati tehlike olur. Çünkü ateşli silahla atılan mermi, hayati organa isabet etmiş. Felç tablosunu çözebilirsek ayı yaşamını devam ettirir. Şu an itibarıyla verdiğimiz serum ve ilaçlar ile hayati tehlikesini atlatmak üzeredir. Ama felç tablosu hala devam etmekte" dedi.

“ÇOĞU TRAFİK KAZASINA BAĞLI YARALANMALAR”

Van Gölü Havzası, Bitlis ve Hakkari çevresinde ayı ailelerinin yaşadığını anlatan Prof. Dr. Aslan, son 5 yılda 10 ayının merkeze getirildiğini, bunların çoğunun trafik kazasına bağlı yaralanmalar olduğunu belirtti. Prof. Dr. Aslan, "Ama bunun yanında annesinden ayrılmış yetim 1 aylık yavrumuz da bize gelmişti. Onu büyüttük. 'Haçuvan' ismi ile Kayseri'ye gönderdik. 1 tane de Bitlis'ten gelen ayı yavrusu vardı. Onu da Bursa'daki ayı barınağına gönderdik. 2 tanesini de doğaya tekrar saldık ve tutundular. Ve bu çalışmalarımıza devam ettirmekteyiz. Eğer daha büyük imkanlar ile ayıların yaşayabileceği, kontrollü bir merkez olsa daha faydalı olarak çalışmalarımıza devam ederiz" diye konuştu.

Öne Çıkanlar
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Son Haberler
Tekirdağ'da kaçak tütün baskını Güncel
Tekirdağ'da kaçak tütün baskını
112 sağlık ekibi yaralı tavuğa pansuman yaptı Güncel
112 sağlık ekibi yaralı tavuğa pansuman yaptı
Bozüyük'te çöplük yangını Güncel
Bozüyük'te çöplük yangını
Ayvacık açıklarında 48 kaçak göçmen yakalandı Güncel
Ayvacık açıklarında 48 kaçak göçmen yakalandı
Serdar Ortaç'tan İbrahim Tatlıses sürprizi Magazin
Serdar Ortaç'tan İbrahim Tatlıses sürprizi
İYİ Parti’nin seçim kararının ardından Mansur Yavaş’tan ilk açıklama Siyaset
İYİ Parti’nin seçim kararının ardından Mansur Yavaş’tan ilk açıklama
Son Dakika... Malatya'da deprem Güncel
Son Dakika... Malatya'da deprem