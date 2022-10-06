6 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yolda yürürken ayaklarına takıldı. İçinden ses geliyor...

Elazığ’ın Harput Mahallesi’nde pikniğe giden iki kişinin ayağına, yürüdükleri sırada daha önce hiç görmedikleri ve üzerinde çeşitli işlemeler olan bir cisim takıldı.

Galeri Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 14:49
Takip Et
1/7
Yolda yürürken ayaklarına takıldı. İçinden ses geliyor...

Cismin ne olduğunu anlayamayan iki kişi 5 kilo 800 gramlık demir yığınını yanlarına aldı.

2/7

Demir parçasının içinden ses geldiğini ifade eden Mehmet ve Yusuf Karadağ, üzerinde işlemeler olan bu cismi ilgili kurumlara teslim etmek istediklerini kaydetti.

3/7
Yolda yürürken ayaklarına takıldı. İçinden ses geliyor...

Cismi nasıl buldukları ile ilgili bilgiler veren Mehmet Karadağ, 'Harput’ta gezerken yeğenim Yusuf Karata’nın ayağına bir cisim takıldı.

4/7
Yolda yürürken ayaklarına takıldı. İçinden ses geliyor...

Sonrasında incelediğimizde tarihi bir eser niteliğinde olduğunu düşündük...

5/7
Yolda yürürken ayaklarına takıldı. İçinden ses geliyor...

Bombaya benziyor. Üzerinde işlemeler de var...

6/7
Yolda yürürken ayaklarına takıldı. İçinden ses geliyor...

Çok eskiye benziyor zaten salladığın zaman içinden ses geliyor. Cismi ilgili kuruma teslim etmek istiyoruz' dedi.

7/7
Yolda yürürken ayaklarına takıldı. İçinden ses geliyor...

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor
1
﻿Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor
﻿Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
2
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
3
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
4
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
5
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
6
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
7
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
﻿Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
﻿Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
﻿Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
﻿Arnavutköy’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı
﻿Arnavutköy’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı
﻿Arnavutköy’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı
﻿Aracıyla yaya geçidinden geçti
﻿Aracıyla yaya geçidinden geçti
﻿Aracıyla yaya geçidinden geçti
﻿Rusya'dan AB'ye gözdağı. Yıkıcı bir etkiye sahip
﻿Rusya'dan AB'ye gözdağı. Yıkıcı bir etkiye sahip
﻿Rusya'dan AB'ye gözdağı. Yıkıcı bir etkiye sahip
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Adıyaman’da bulundu. Başarılı askerlerin ödülüydü. Tam 1800 yıllık
﻿Adıyaman’da bulundu. Başarılı askerlerin ödülüydü. Tam 1800 yıllık
﻿Adıyaman’da bulundu. Başarılı askerlerin ödülüydü. Tam 1800 yıllık
﻿Bir mimarın elinden çıkmış gibi mükemmel karınca şehri. Yan yollar, patikalar, otobanlar ve odalar...
﻿Bir mimarın elinden çıkmış gibi mükemmel karınca şehri. Yan yollar, patikalar, otobanlar ve odalar...
﻿Bir mimarın elinden çıkmış gibi mükemmel karınca şehri. Yan yollar, patikalar, otobanlar ve odalar...
﻿Sümela Manastırı için flaş karar! Yakup, Nurten, Erol ve Hüseyin’e ‘kötü’ haber
﻿Sümela Manastırı için flaş karar! Yakup, Nurten, Erol ve Hüseyin’e ‘kötü’ haber
﻿Sümela Manastırı için flaş karar! Yakup, Nurten, Erol ve Hüseyin’e ‘kötü’ haber
﻿'Zamanı durduran kadın' Defne Samyeli'nin yıllar önceki hali olay oldu
﻿'Zamanı durduran kadın' Defne Samyeli'nin yıllar önceki hali olay oldu
﻿'Zamanı durduran kadın' Defne Samyeli'nin yıllar önceki hali olay oldu
﻿Ben Afleck ile Jennifer Lopez'in evliliğinde kriz çıktı. Evleneli 3 ay olmamıştı
﻿Ben Afleck ile Jennifer Lopez'in evliliğinde kriz çıktı. Evleneli 3 ay olmamıştı
﻿Ben Afleck ile Jennifer Lopez'in evliliğinde kriz çıktı. Evleneli 3 ay olmamıştı
﻿TOKİ başlanmamış işe tamamlama ihalesi açtı
﻿TOKİ başlanmamış işe tamamlama ihalesi açtı
﻿TOKİ başlanmamış işe tamamlama ihalesi açtı
﻿Kendisi için gelen ambulansa kaldırım taşıyla saldırdı. Sağlık görevlisinin kaburgası kırıldı
﻿Kendisi için gelen ambulansa kaldırım taşıyla saldırdı. Sağlık görevlisinin kaburgası kırıldı
﻿Kendisi için gelen ambulansa kaldırım taşıyla saldırdı. Sağlık görevlisinin kaburgası kırıldı
﻿Son Dakika... İstanbul Adliyesi'nde intihar girişimi
﻿Son Dakika... İstanbul Adliyesi'nde intihar girişimi
﻿Son Dakika... İstanbul Adliyesi'nde intihar girişimi
﻿Türkiye'de bir ilk. Kedi mide botoksuyla kilo verdi
﻿Türkiye'de bir ilk. Kedi mide botoksuyla kilo verdi
﻿Türkiye'de bir ilk. Kedi mide botoksuyla kilo verdi
﻿5 bin yıllık kase bulundu
﻿5 bin yıllık kase bulundu
﻿5 bin yıllık kase bulundu
﻿Müzisyen Onur Şener’in öldürülmesine tepki yağdı
﻿Müzisyen Onur Şener’in öldürülmesine tepki yağdı
﻿Müzisyen Onur Şener’in öldürülmesine tepki yağdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.