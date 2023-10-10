Yolda yürürken etrafa rastgele ateş açtı

Diyarbakır’da bir şahıs, yolda yürürken etrafa rastgele ateş açtı. Bir işletmede oturan müşterilerin panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Yolda yürürken etrafa rastgele ateş açtı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir şahıs, yolda yürürken etrafa rastgele ateş açtı. Bir işletmede oturan müşterilerin panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

RASTGELE ATEŞ AÇTI

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Mahabbat Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir şahıs yolda yürürken etrafa rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu mermiler bir iş yerinin camına isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Panik anında bir kişi hafif yaralandı. Yaralı, tedbir amaçlı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, ateş edilmesi esnasında başka bir işletmede oturan müşteriler panikle masaların altına saklandı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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