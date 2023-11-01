Yolda yürürken silahla vuruldu

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yolda yürüyen bir kişi, silahlı saldırıya uğradı.

KAYNAK: İHA
Yolda yürürken silahla vuruldu

Bacağından vurulan kişi hastaneye kaldırılırken, saldırganlar kaçtı.

Olay Nasıl Oldu?

Olay, akşam saatlerinde Hacı Abdi Mahallesi’nde meydana geldi. Şehit Polis Memuru Candaş Kaplan Sokak’ta yürüyen M.K., içinde B.A. ve T.Ş.'nin bulunduğu araçtan tabanca ile ateş edilmesi sonucu bacağından yaralandı. Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan M.K., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, bir adet boş kovan buldu. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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