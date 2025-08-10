Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı! Anbean kamerada

Kaynak: DHA
Sultangazi'de yolda yürüyen bir kişi, arkadan gelen şüphelinin silahlı saldırısına uğrayarak ayağından yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evine doğru yürüyen bir kişi, kendisini takip eden şüpheli 1 kişi tarafından silahla saldırıya uğradı.

Saldırgan, hedef aldığı kişinin ayağına ateş etti. Şüpheli silahlı saldırının ardından olay yerinden koşaralk kaçtı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaralanan kişi, çağrılan sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

