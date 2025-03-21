Yolda yürürken silahlı vuruldu

Kaynak: İHA
Yolda yürürken silahlı vuruldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda araçtan açılan silahlı saldırıda bacağına 2 mermi isabet eden şahıs yaralandı.

Olay saat 00.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 1. Park Sokak'ta meydana geldi. Yürüyerek eve gitmekten olan Ersel Ş.(32)'ye henüz plakası ve şüphelisi belirlenemeyen araçtan tabancayla 2 el ateş edildi.

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Tabancadan çıkan 2 mermi de Ersel Ş.'nin sağ bacağına isabet etti. Yaralanan adam yere düştü. Şüpheli şahıs araçla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis şüpheli veya şüphelileri arıyor.

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