Yolda yürürken yüzüne saçma isabet etti

Kaynak: İHA

Malatya'da bir kişi araçtan pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yüzünden yaralandı.

Olay gece saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Karagöz Caddesi üzerinde meydana geldi. Aktarılanlara göre Kardeşçik üzerinde ilerleyen bir araçtan pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı.

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Açılan ateş sonucu kaldırımda yürüyen M.D.'nin yüz kısmına saçma isabet ederken, zanlılar bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 adet boş tüfek kartuşu buldu. Olayın zanlılarının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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