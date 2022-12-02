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Yolda yürüyen şahsı bıçaklayıp kayıplara karıştılar

Kocaeli’de 2 şüpheli yolda yürüyen bir kişiyi bıçaklayarak kayıplara karıştı. Yaralının durumu iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 23:04
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Yolda yürüyen şahsı bıçaklayıp kayıplara karıştılar

Yolda yürüyen şahsı bıçaklayıp kayıplara karıştılar
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İHA  - Olay, Kocaeli İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Gülistan Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yolda tek başına yürüyen M.A. (30) isimli şahıs, tanımadığı 2 kişi tarafından bıçaklandı. M.A. kolundan yaralanırken kimliği öğrenilemeyen 2 şüpheli kayıplara karıştı.

Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

M.A.’nın durumu iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaçan 2 şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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