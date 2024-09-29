Yoldan çıkan araç apartman bahçesine uçtu

Kaza dün akşam İnönü Mahallesi 997 Sokak'ta gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre 61 yaşındaki M.Y. idaresindeki 20 D 4723 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki bir apartmanın demir korkuluklarına çarptı. Sonra korkulukları aşarak yaklaşık 10 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine ulaşan ekipler araçta bulunan M.Y. ve Ü.K.'yi bulundukları yerden çıkardı. Yaralı iki kişi İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.