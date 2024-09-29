Yoldan çıkan araç apartman bahçesine uçtu

Kaynak: İHA
Yoldan çıkan araç apartman bahçesine uçtu

İzmir Bornova'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikte apartman bahçesine uçtu. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün akşam İnönü Mahallesi 997 Sokak'ta gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre 61 yaşındaki M.Y. idaresindeki 20 D 4723 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki bir apartmanın demir korkuluklarına çarptı. Sonra korkulukları aşarak yaklaşık 10 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine ulaşan ekipler araçta bulunan M.Y. ve Ü.K.'yi bulundukları yerden çıkardı. Yaralı iki kişi İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Yaşlı adamın hesabından 100 bin lira çeken 2 kişi yakalandı
Yaşlı adamın hesabından 100 bin lira çeken 2 kişi yakalandı
Polise yakalanacağını anlayınca kendini öldürdü
Polise yakalanacağını anlayınca kendini öldürdü
Motosiklet festivalinde 'redline' tartışmas: 1 ölü, 1 yaralı
Motosiklet festivalinde 'redline' tartışmas: 1 ölü, 1 yaralı
Yoldan çıkan araç apartman bahçesine uçtu
Yoldan çıkan araç apartman bahçesine uçtu
Dükkanının önünde oturan terzi terzi, silahla vuruldu
Dükkanının önünde oturan terzi terzi, silahla vuruldu