Yoldan çıkan otobüs aydınlatma direğine çarptı

Düzenleme: Kaynak: AA
Yoldan çıkan otobüs aydınlatma direğine çarptı

Erzincan'da seyir halindeki bir yolcu otobüsünün, yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Erzincan'da yolcu otobüsünün aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda S.Y. yönetimindeki 62 AAE 555 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

kazaoldu.jpg

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.A. (39) ve A.K. (21) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otobüsteki yolcuların başka bir araçla ulaşımları sağlandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son Haberler
Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem (12 Nisan 2025)
Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem (12 Nisan 2025)
Konya’da ‘doktor’ grubunda kadın hastalar için skandal mesajlar
Konya’da ‘doktor’ grubunda kadın hastalar için skandal mesajlar
Yoldan çıkan otobüs aydınlatma direğine çarptı
Yoldan çıkan otobüs aydınlatma direğine çarptı
Eski sevgili Emirhan Çakal'dan Danla Bilic'e destek
Eski sevgili Emirhan Çakal'dan Danla Bilic'e destek
Kayseri'de 11 araç zincirleme kazaya karıştı
Kayseri'de 11 araç zincirleme kazaya karıştı