15 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yoldan çıkan otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yoldan çıkan otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yoldan çıkarak duvara çaptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 13:04
Takip Et

Yoldan çıkan otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yoldan çıkan otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
+
Aa
-

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kargalı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki 10 D 0741 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yoldan çıkarak duvara çaptı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü İ.K. ve araçta yolcu olarak bulunan Ali K. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonrasında araçtan kurtarılan yaralılar, sağlık ekipleri teslim edildi. Jandarma ekipleri de yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ali K. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
1
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
2
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
3
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
﻿Motorine yine zam geldi
4
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Havayı koklayan adam Kerem Ökten erken kış için tarih verdi. Tir tir titretecek havaların gelmesine günler kaldığını duyurdu
5
﻿Havayı koklayan adam Kerem Ökten erken kış için tarih verdi. Tir tir titretecek havaların gelmesine günler kaldığını duyurdu
﻿Havayı koklayan adam Kerem Ökten erken kış için tarih verdi. Tir tir titretecek havaların gelmesine günler kaldığını duyurdu
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
6
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
7
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
﻿İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 11 kişiye operasyon
﻿İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 11 kişiye operasyon
﻿İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 11 kişiye operasyon
﻿Yoldan çıkan otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Yoldan çıkan otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Yoldan çıkan otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿CHP lideri Kılıçdaroğlu Amasra'ya gidiyor
﻿CHP lideri Kılıçdaroğlu Amasra'ya gidiyor
﻿CHP lideri Kılıçdaroğlu Amasra'ya gidiyor
﻿Fransa'da hayatı felç eden akaryakıt grevlerine devam kararı çıktı
﻿Fransa'da hayatı felç eden akaryakıt grevlerine devam kararı çıktı
﻿Fransa'da hayatı felç eden akaryakıt grevlerine devam kararı çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.