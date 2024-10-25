Yoldan çıkan otomobil yan yattı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yoldan çıkan otomobil yan yattı

Sivas'ta bir otomobil kontrolden çıkıp yan yattı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sultanşehir Bulvarı Şehirlerarası Otobüs Terminali bağlantı yolunda meydana geldi. G.A. (39) idaresindeki 34 ZN 2239 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kazada yan yatan otomobilin sürücüsü G.A. başından yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerin sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin arından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yoldan çıkan otomobil yan yattı

Yoldan çıkan otomobil yan yattı

Yoldan çıkan otomobil yan yattı

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