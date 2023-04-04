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Yoldan çıkıp takla attı

Tekirdağ Muratlı’da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada sürücü yaralanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 18:45
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Yoldan çıkıp takla attı

Yoldan çıkıp takla attı
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İHA

Kaza, saat 15.55 sıralarında Muratlı-Tekirdağ karayolu üzeri Yeşilsırt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fatih B. idaresindeki 59 KK 064 plakalı hafif ticari araç, seyir halinde iken henüz sebebi öğrenilemeyen şekilde yoldan çıkarak takla attı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin durumu ihbar etmeleri üzerine olay mahalline itfaiye, sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yol üzerinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri ise trafik akışını diğer şeritten sağladı.
Tek taraflı yaralamalı trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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