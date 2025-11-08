TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda soruları yanıtlayan Mehmet Şimşek, AKP döneminde vatandaşın zenginleştiğini iddia etti. Şimşek’e göre 2002’den beri dolar bazında memur maaşları yüzde 406, en düşük Bağ-Kur emekli aylığı yüzde 907, asgari ücret ise yüzde 369 oranında arttı. “Yani Türkiye zenginleşmiş, çalışanlarımızın da gelirleri artmış” sözlerini sarf eden Şimşek, “Ama bir hayat pahalılığı problemi de var. Zaten o nedenle bu hayat pahalılığı problemini de çözmek için çalışıyoruz” dedi.

“BENDEN BURJUVA SERMAYECİ ÇIKARTAMAZSINIZ”

Bu yıl çalışanların maaşından kesilen Gelir Vergisi’ndeki artış, Kurumlar Vergisi’ndeki büyümeyi 3’e katlamasına rağmen Bakan Şimşek, kendi politikalarına yöneltilen eleştirileri kabul etmedi. Şimşek, “Kurumlar Vergisi’ni ben artırdım. Asgari Kurumlar Vergisi’ni ben getirdim. Kur Korumalı Mevduat’a (KKM) vergiyi ben getirdim. Kâr payına stopajı, fon ve mevduat faizinin vergisini ben artırdım. Benden burjuva sermayeci çıkartamazsınız” dedi.

CHP'Lİ AĞBABA: YOLDAŞ ŞİMŞEK

CHP’li Veli Ağbaba bu yanıta, ‘Yoldaş Şimşek’ sözleriyle karşılık verdi. Mehmet Şimşek’in çizdiği pembe tabloya rağmen 2026 bütçesinde yaklaşık 3.6 trilyon liralık vergi istisnası ve teşvik uygulanması tepki çekiyor.

BOŞ MUTFAK TÜPÜYLE KARŞILANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar TBMM’de boş mutfak tüpüyle karşılandı. Meclis’e getirdiği boş tüpü Bayraktar’a uzatan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Bu tüp boş Sayın Bakan, halk tüpü dolduramıyor. Mutfaktaki yangını söndürün” dedi. Bayraktar yemeğini tüple pişiren milyonlarca vatandaşı görmezden gelip “Halk doğalgaz kullanıyor da ondan boş” yanıtını verdi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise “Doğalgazı bulduk diyorsunuz, doğalgaza zam geliyor. Petrolü bulduk diyorsunuz, akaryakıta zam geliyor. Artık bulmayın” dedi.