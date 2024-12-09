Yollar buz pistine döndü

Kars’ta sabaha doğru yağan kar, beraberinde de kazaları getirdi. Sabah erken saatlerde buz tutan Kars-Selim kara yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

1 TIR ile 2 aracın çarpıştığı kazada araçlar yol kenarına savruldu. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler yaralıları hastaneye götürürken, jandarma tarafından yolda kontrollü trafik akışı sağlandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya buzlanan yolun neden olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.