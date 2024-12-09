Yollar buz pistine döndü

Kaynak: İHA
Yollar buz pistine döndü

Kars’ta yollar buz pistine döndü, buzlanan yolda kayan araçlar birbirine girdi. Can kaybının olmadığı, 3 kişinin yaralandığı kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kars’ta sabaha doğru yağan kar, beraberinde de kazaları getirdi. Sabah erken saatlerde buz tutan Kars-Selim kara yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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1 TIR ile 2 aracın çarpıştığı kazada araçlar yol kenarına savruldu. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

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Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler yaralıları hastaneye götürürken, jandarma tarafından yolda kontrollü trafik akışı sağlandı.

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Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya buzlanan yolun neden olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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