Merkez Çukurova ilçesinde dün gece başlayan ve bir süre devam eden yağmur hayatı felç etti. Çok uzun sürmeyen yağmur sonrası yollar göle döndü. Birçok araç göle dönen yolda mahsur kaldı. Servis aracında mahsur kalan çocuklar da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ali Evren, her yağmurda aynı durumla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Yetkililerin buna bir çözüm bulması gerekiyor. Her yağmur aynı manzara" dedi.

Haluk Zeki ise yağmur yağdığında yolların göl olmaması için belediyelerin çalışması gerektiğini ifade ederek, "Her yağmurda aynı görüntü ortaya çıkıyorsa belediye görevini yapmıyor demektir. Uzun süredir bu durum böyle. Dün Çukurova tarafına yağmur çok yağmış orası perişan olmuş. Belediye hizmet binasını bile su basmış. İyi olmuş. Ben şimdiki büyükşehir belediye başkanına oy verdim ama hiç memnun değilim. Bu sorunu bir türlü çözemediler. Şimdi bir şey söylense 'ödenek yok, devlet destek vermiyor' diye bahane uydururlar" diye konuştu.