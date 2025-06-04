Yollarda bayram hareketliliği başladı

Kaynak: AA
Yollarda bayram hareketliliği başladı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bazı sürücülerin yola çıkmasıyla kısmen hareketlilik yaşanıyor.

Bayram tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin bir kısmı yola çıkmaya başladı.

Sürücülerin gidecekleri yerlere hareket etmesiyle "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak tabir edilen otoyolun Bolu kesimi Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Köroğlu rampası ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında akıcı yoğunluk görülüyor.

Otoyolun İstanbul yönünde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

yyol.jpg

Düzce geçişinde de Sinirci, Turaplar, Beyköy ve Düzce gişeleri mevkilerinde Ankara yönünde hareketlilik yaşanıyor.

Güzergahta görev yapan jandarma ve kara yolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için önlem aldı.

DAHA FAZLA YOĞUNLUK BEKLENİYOR

Yetkililer, ilerleyen saatlerde trafiğin daha da yoğun olmasının beklendiğini bildirdi.

Öte yandan Anadolu ile Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya ve Kocaeli geçişleri ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ise ulaşım normal akışında seyrediyor.

Son Haberler
Trabzonspor formalarını kliple tanıttı
Trabzonspor formalarını kliple tanıttı
Trump ile Putin telefonda görüştü
Trump ile Putin telefonda görüştü
İBB soruşturmasında bir sürpriz tahliye daha!
İBB soruşturmasında bir sürpriz tahliye daha!
Sarıyer'de mobilya fabrikasında yangın
Sarıyer'de mobilya fabrikasında yangın
AKP’li Şamil Tayyar iktidarı bombaladı! Söylediği sözler olay olacak
AKP’li Şamil Tayyar iktidarı bombaladı! Söylediği sözler olay olacak