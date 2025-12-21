Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-4 TEM Otoyolu Kandıra Ücret Toplama İstasyonu'nda yapılacak serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları nedeniyle Kandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü yapılıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Sarayköy bağlantı yolu köprüsü üzerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Denizli istikametinden gelen araçlar otoyola katılım sağlayamıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu, Ankara istikameti sol şerit kapatılarak trafik akışı, kontrollü olarak diğer şeritten gerçekleştiriliyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla 2-3. kilometrelerinde trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Amasya-Taşova yolunun 13-16. kilometrelerinde Akdağ Tüneli mevkiindeki kaya heyelanı çalışmaları nedeniyle ulaşım, Akdağ Tüneli'nin Taşova yönünden iki yönlü devam ediyor.

Afyonkarahisar-Çifteler Emirdağ yolunun 22-24. kilometrelerindeki hızlı tren üst geçit çalışmaları sebebiyle Emirdağ yönü ulaşıma kapatılarak trafik akışına Çifteler kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Maçka-Torul Devlet yolu bağlantısındaki eski yolun, 24-26. kilometreleri arasında bulunan Güney 1, Güney 2 ve Değirmendere 11 köprülerinde yapılacak derz onarım çalışması dolayısıyla ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 20-21. kilometrelerindeki sol yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak trafik akışı, sağ kesimden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa-Yalova Devlet yolunun 25-26. kilometrelerindeki Tonami Köprülü Kavşağı'ndaki bakım onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 5-6. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları, heyelan ıslahı ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.