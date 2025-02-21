Yolları kayak pistine çevirip doyasıya eğlendiler

Karabük'te etkili olan kar yağışı ile birlikte buz tutan yolları kayak pistine çeviren çocuklar ve gençler kar keyfini doyasıya yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Karabük'te öğle saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı. Soğuk hava nedeniyle Karabük ve Safranbolu ilçesinde yollar buz tuttu. 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi ile Safranbolu Barış Mahallesi'nde kar yağışının tadını çıkarmak isteyen çocuklar ve gençler soluğu dışarıda aldı. Mahalle arasındaki yolları kayak pistine çeviren çocukların kızak, naylon, plastik bidon ve poşetleri kayak malzemesi olarak kullanması renkli görüntüler oluşturdu. Hızını alamayanların duvarlara çarptığı anlar ise kameralara yansıdı.

18 yaşındaki Mustafa Alkarabaş, Emek Mahallesi'nden kaymak için Barış Mahallesi'ne geldiklerini belirterek, eğlendiklerini söyledi.