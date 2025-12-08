Türkiye Ralli Şampiyonası Kocaeli'de yapılan yarışla tamamlandı. Sezonun bitimine bir yarış kala İstanbul Rallisi’nde Türkiye Şampiyonluğu’nu matematiksel olarak garantileyen Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz ve copilotu Corentin Silvestre Kocaeli'ndeki piste de damga vurdu.

Kazaz-Silvestre ekibi, 4 özel etabın tamamını en hızlı zamanla geçmeyi başardı. 20,2 saniye farkla 42. Kocaeli Rallisi’ni zirvede tamamlayan ikili, 7 ayaktan oluşan zorlu şampiyonada 4. galibiyetini elde etti. 158 puan toplayan Kazaz-Silvestre en yakın rakibine 32 puan fark attı. Kazaz, geçen yıl da aynı başarışı yakalamış ve “Türkiye’nin En Genç Ralli Şampiyonu” unvanını almıştı.

Kerem Kazaz, şampiyonluğunu kazandıktan sonra şöyle konuştu:

“Sezon boyunca inanılmaz bir mücadele verdik. Team Petrol Ofisi’nin kusursuz desteği, teknik ekibin özverisi ve copilotum Corentin’in mükemmel uyumu sayesinde her yarışta en iyisini ortaya koyabildik. Kocaeli’de aldığımız bu galibiyet, şampiyonluğumuzu en güzel şekilde taçlandırdı. Türkiye’ye ve tüm destekçilerimize teşekkür ediyorum. 2026’da yeni hedeflerle yola devam edeceğiz.”