“Tarımdan Haber” web sitesindeki Sadettin İnan imzalı ve “Soyan soyana! Tarım Kredi Marketlerde 9 milyon lira naylon fatura vurgunu!” başlıklı haberi 1 Eylül 2024’te “9 milyon liracık yolsuzluk” başlığı ile alıntıladım.

Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Murahhas Aza Yılmaz Bademli aradı ve gerek fatura vurgunu gerekse diğer konularda bilgi verdi.

Yazılarıma gelen açıklamaları hiç çekinmeden yıllardır yayınladığımı bilirsiniz.

“9 milyon liracık yolsuzluk” başlıklı iddia için Bademli’nin gönderdiği açıklamaya dayanarak düzeltme yapayım.

Bademli resmî yazısında diyor ki;

-“Köşe yazınızda yer alan bahse konu olay, şirketimizde çalışan orta düzey bir yöneticinin kusurlu davranışı nedeniyle toplamı 6 milyon TL tutarındaki 7 adet faturanın mal girişi olmaksızın işleme alınmasından kaynaklanmaktadır.

Bu doğrultuda, söz konusu kişi ve amiri ile ilgili gerekli yasal prosedürler işletilerek iş akitleri feshedilmiş, mal varlıklarına tedbir konulmuş ve konu cumhuriyet savcılığına bildirilmiştir.”

Demek ki yolsuzluk 9 değil 6 milyon lira.

Yine de az buz rakam değil.

2 ya da 3 daire parası.

Allah’tan fark edilmiş ve Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığına adı geçenler hakkında suç duyurusunda bulunulmuş.

Şüpheliler hakkında bu suç duyurusu üzerine savcılık 5271 sayılı Türk Ceza Yasasının 128. Maddesi gereğince “nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik” suçları nedeniyle 4 şüphelinin elde ettikleri para ve mal varlığına tedbiren el koymuş.

Yazımdaki diğer iki iddiayı Murahhas Aza Yılmaz Bademli şöyle açıkladı:

-“Yazınızda yer alan ‘2.500 ton ham yağın kaybolması’ ile ilgili olarak ise; Oruçoğlu Yağ Fabrikası’nın Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından satın alınmasından önce ilgili fabrikada fason üretim anlaşması bulunmakta idi.

Söz konusu ürünler bu doğrultuda ilgili fabrikada bulunmakta olup, eksik olan ürünlerin bedeli satın alım işlemi esnasında tahsil edilmiştir. Dolayısıyla İlgili şirketten herhangi bir alacağımız bulunmamaktadır.

Bafra Çeltik Fabrikasında da 1.500 ton çeltik kavuzunun depolarda bulunmaması hususunun ise gerçekle ilgisi bulunmamaktadır.”

Yılmaz Bademli’ye dedim ki;

Haberin doğruluğunu teyit etmek için Sadettin İnan’ı aradığımı ve tekzip edilmediğini sordum. Tekzip gelmediğini söyledi.

Yetinmedim kurulun resmî web sitelerinde açıklama var mı diye baktım ama yoktu.

Kurum yetkilisini arayıp görüşmek istedim dönüş olmayınca yazıma aldım bu önemli haberi.

Kurum hakkında da özet bilgi istedim ve Yılmaz Bey özetle şu bilgiyi de gönderdi:

“Tarım Kredi Grubu; Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği altında 17 bölge birliği, 1.618 birim kooperatifin yanı sıra TK holding dâhil 19 şirketi ile tohumun toprakla buluştuğu andan sonra üretim hasat, depolanma, nihai ürün hâline gelme ve tüketici ile buluşturmayı sağlar.

Ülkemizde tarımın uçtan uca yapıldığı en büyük çiftçi ailesidir.

Üreticilerin ihtiyacı olan tüm tarımsal girdileri karşılamanın yanı sıra hasat sonrasında pazar kaygısını azaltmak amacıyla çiftçilerin tarımsal ürünleri kooperatiflerimizce satın alınmaktadır.

2023’te buğday, arpa, ayçiçeği, mısır ve çeltik olmak üzere 35 farklı çeşit üründe toplam 1 milyon ton civarında 10 milyar TL’lik ürün alınmıştır.

2024’te yaklaşık 17 milyar TL tutarında ürün alımı hedeflenmektedir.

Alınan tarımsal ürünleri, şirketlerimiz ham madde olarak kullanarak hayvan yemi gibi tarımsal girdiye dönüştürüp kooperatifler aracılığı ile üreticilere dağıtılıyor.

Gıda ürünleri ise Tarım Kredi Kooperatif Marketleri aracılığı ile tüketicilere ulaştırılmaktadır.”

Gerek Yılmaz Bademli’ye gerekse Tarım Kredi Holding Kurumsal İletişim Müdürü Fatih Hıdıroğlu'na gösterdikleri duyarlılık ve şeffaflık nedeniyle teşekkür ediyorum.