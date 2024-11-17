Yolsuzluk İddiaları ve Siyasi Soruşturmalar Gündemde

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri'nde AKP dönemine ait yolsuzluk dosyalarının altı yıldır savcılıklarda tutulduğunu belirtti. Toprak, bu durumun iktidarın yargı aracılığıyla siyaseti şekillendirme çabası olduğunu ifade etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 10-15 yıl öncesine giderek soruşturma açan savcılara övgüde bulunmasının da siyasi bir talimat niteliği taşıdığını vurguladı.

Toprak, yargının bağımsız olduğu yönündeki hükümet açıklamalarının aksine Türkiye’nin uluslararası endekslerde gerilediğini belirtti. 2024 Dünya Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde Türkiye’nin kötü bir sıralama aldığına dikkat çeken Toprak, iktidarın yargıyı siyasi amaçlarla kullanma eğilimlerinin ülke imajını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Ayrıca, son yıllarda sanal bahis ve kumar sitelerine karşı kayıtsız kalınmasının arka planında siyasi bağlantıların olabileceğini dile getirdi. Çocuk istismarı ve cinayetlerinin artışına da dikkat çeken Toprak, hükümetin bu konudaki politikalarının yetersiz olduğunu vurguladı.

Ekonomi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Toprak, Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflerinin inandırıcı bulunmadığını, işsizlik oranlarının gerçek rakamların çok altında gösterildiğini ve tarım ürünleri fiyatlarının artışına dikkat çekti. İktidarın tüm örtme çabalarına rağmen işsizlik ve yoksulluk sorunlarının artık gizlenemeyecek boyutlara ulaştığını ifade etti.