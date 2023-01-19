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Yolsuzluktan tutuklanan Yunan vekil Kaili'nin tutukluluk hali devam edecek

Avrupa Parlamentosu bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve AP Başkan Yardımcılığından alınan Yunan milletvekili Eva Kaili'nin serbest bırakılma talebi reddedildi.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 22:45
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Yolsuzluktan tutuklanan Yunan vekil Kaili'nin tutukluluk hali devam edecek

Yolsuzluktan tutuklanan Yunan vekil Kaili'nin tutukluluk hali devam edecek
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Belçika Federal Savcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, öğleden sonra hakim karşısına çıkan Yunan milletvekili Eva Kaili'nin tutukluluk hali teyit edildi.

Kaili'nin karara 24 saat içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

Eva Kaili'nin avukatı Michalis Dimitrakopoulos, duruşmanın ardından basına yaptığı açıklamada müvekkilinin masum olduğunu savundu.

İşkence iddiası

Dimitrakopoulos, "Kaili'nin Brüksel'deki Federal Polis Karakolundaki hücrede yaşadıkları Orta Çağ'a benziyor. Uyuyamadı bile. Bu yasaktı, üşüyordu, montunu aldılar. Soğuk bir odada bırakıldı ve ikinci bir battaniyeye izin verilmedi. Yıkanmasına izin verilmedi. Bunların hepsi birer işkence." diye konuştu.

Kaili, hakim karşısına ilk kez 22 Aralık 2022'de çıkmıştı. Avukatları, Kaili'nin elektronik kelepçe takılarak tutuksuz yargılanmasını talep etmişti.

Belçika'daki yolsuzluk soruşturması

Belçikalı makamların yürüttüğü yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında, geçen yıl aralık ayında çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.

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