Yolu kapanan köyde ayağı kırılan kadının imdadına paletli ambulans yetişti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yolu kapanan köyde ayağı kırılan kadının imdadına paletli ambulans yetişti

Bolu'dan Gerede ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Bahçedere köyünde düşüp, ayağı kırılan Feriha Cansever (58) sağlık ekipleri tarafından paletli ambulansla evinden alınıp, hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da Gerede ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Bahçedere köyünde düşüp, ayağı kırılan Feriha Cansever (58) sağlık ekipleri tarafından paletli ambulansla evinden alınıp, hastaneye kaldırıldı.

Gerede'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Bahçedere köyünde yaşayan Feriha Cansever, düşerek ayağını kırdı. Cansever'in yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bunun üzerine 3 kişilik 112 Acil ekibi paletli ambulansla yola çıktı. Arazi aracıyla köye ulaşan ekip, ayağı kırılan kadını evinde yaptığı ilk müdahalenin ardından tedavisi için Gerede Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yolu kapanan köyde ayağı kırılan kadına paletli ambulans yetişti

Yolu kapanan köyde ayağı kırılan kadına paletli ambulans yetişti

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