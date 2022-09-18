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Yolu şaşıran alkollü sürücü dereye uçtu

Bolu’da, belediyeye ait boş arazide alkol alan sürücü şantiye görevlisinin tüm uyarılarına rağmen yolu şaşırarak otomobiliyle dereye uçtu.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 08:39
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Yolu şaşıran alkollü sürücü dereye uçtu

Yolu şaşıran alkollü sürücü dereye uçtu
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Kaza, saat 02.00 sıralarında Aşağısoku mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi’ne ait kullanılmayan boş arazide alkol alan Y.U. isimli şahıs, evine dönmek için otomobiliyle hareket ettiği sırada yolu şaşırarak dereye uçtu. Y.U.’nun dereye uçtuğunu gören şantiye görevlisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alkollü sürücü ekiplerin yardımıyla dereye uçan otomobilden çıkarılarak ambulansa taşındı. Polis ekiplerinin alkol kontrolü yaptığı Y.U.’nun 258 promil alkollü olduğu ve ehliyetine de daha önce el konulduğu belirlendi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Y.U. tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.

Dereye uçan otomobil çekici yardımıyla kurtarılırken, Y.U.’nun ehliyetine 2029 yılına kadar el konulduğu öğrenildi.

Kaza ihbarını yapan şantiye görevlisi, “Kardeşim burası belediye alanı dedim. Müzik sesi açıktı. O sırada zabıtadan nöbetçi arkadaşı aradım. Telefonla konuşurken aşağı uçtu. Yanımda birisi daha var demiş ama araçta başka kimse yokmuş” dedi. (İHA)

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