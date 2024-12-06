Yolu süpürürken buldu. Gizemli hediyeyi aldı

Kaynak: İHA

Yalova'da temizlik görevlisi gece vardiyası sırasında yolu süpürürken, bir poşetin içinde cüzdan buldu. Cüzdanı sahibine teslim eden temizlik görevlisi açıklanmayan bir hediyeyle ödüllendirildi.

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde gece vardiyasında çalışan ve bulunduğu mıntıkada sokağı süpüren Şahin Şenbuy, çöplerin arasında bir cüzdan fark etti. Şenbuy, cüzdanı bulduktan sonra durumu amirine bildirdi. Ardından cüzdanı kaybeden Günay Karagöz'e ulaşıldı.

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Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası'na gelen Karagöz, Şenbuy'dan cüzdanı teslim aldı. Karagöz, burada Şahin Şenbuy’a göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti.

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Yerleri süpürürken cüzdanı bulduğunu belirten temizlik görevlisi Şenbuy, “Her zamanki gibi mıntıkamda çalışmaya başladım. Sokağı süpürürken bir çöp poşetinin yanında bir cüzdan gördüm. Cüzdanı aldım ve gece çavuşum olan Emre beye bildirdim ve kendisine teslim ettim. Ardından kendisiyle birlikte cüzdanı şefimiz Ayşim Demircan’a teslim ettik” dedi.

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Cüzdanını teslim alan Günay Karagöz ise, “Akşam 19.00 civarı iş yerimden çıktım. Eve gidince cüzdanımı kaybettiğimi fark ettim. Cüzdanımda yaklaşık 3 bin TL’ye yakın bir meblağ vardı. Ayrıca kredi kartlarım ve bunların da 200 bine yakın limitleri vardı. Hemen internet bankacılığından kartlarımın kullanıp kullanılmadığına baktım. Tam ümidimi kaybetmişken arandım. Sağ olsun cüzdanımı bulan ve içine dahi bakmadan üstlerine teslim eden Şahin kardeşime çok teşekkür ediyorum” dedi.

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