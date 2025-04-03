Yolun karşısına geçerken cipin çarptığı kadın öldü



Kaza, Sungurlu ilçesi Sungurlu-Çorum karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan Hüseyin K. idaresindeki 34 KHL 424 plakalı 34 KHL 424 plakalı Nissan marka cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye Karademir’e (66) çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce sürüklenen kadın olay yerinde hayatını kaybederken, cip sürücüsü ise yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Karademir’in cenazesi ise morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.