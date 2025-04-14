Yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı çocuk can verdi

Kaynak: DHA
Yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı çocuk can verdi

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed El İsa'ya minibüs çarptı. Kazada küçük çocuk hayatını kaybetti.

Kaza saat 21.00 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yaşları 18'den küçük olan 3 çocuk yolda karşıdan karşıya geçtikleri sırada, A.Ö. idaresindeki 34 CCR 218 plakalı minibüs yabancı uyruklu Muhammed El İsa'ya çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle çocuk yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

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Sağlık ekibinin kontrollerinde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından Muhammed El İsa'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, minibüs sürücüsü A.Ö.'yü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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