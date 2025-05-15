Yolun karşısına geçerken motosiklet çarpmıştı! İşte o anlar

Kaza, saat 09.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiden Zeynep A.'ya Hamitcan B. yönetimindeki motosiklet çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zeynep A., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Zeynep A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası Hamitcan B. gözaltına alındı.