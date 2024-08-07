Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı

Kaynak: İHA
Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı

Kastamonu'da yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı. Kazada, genç kız hayatını kaybetti.

Olay, Kastamonu'da Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki benzin istasyonlarının bulunduğu bölgede meydana geldi. 37 ABG 979 plakalı otomobili kullanan Furkan A. (28), yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki Yasemin Kebapçıoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen genç kız, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşarken, sinir krizleri geçirdi. Polis ve trafik ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Yasemin Kebapçıoğlu'nun cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Furkan A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

aw262325-02.jpg

aw262325-03.jpg

aw262325-04.jpg

aw262325-05.jpg

aw262325-06.jpg

Son Haberler
CHP’den İsrail’e olay mesaj: Kes sesini katil! Gündem
CHP’den İsrail’e olay mesaj: Kes sesini katil!
Türkiye'nin en yoksul şehri belli oldu Ekonomi
Türkiye'nin en yoksul şehri belli oldu
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Adana'daki depreme ilişkin açıklama Gündem
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Adana'daki depreme ilişkin açıklama
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü Yerel Haberler
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü
Karabük'te kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı Yerel Haberler
Karabük'te kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı
Kaza yapan tır başka otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı Yerel Haberler
Kaza yapan tır başka otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı