Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı

Olay, Kastamonu'da Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki benzin istasyonlarının bulunduğu bölgede meydana geldi. 37 ABG 979 plakalı otomobili kullanan Furkan A. (28), yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki Yasemin Kebapçıoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen genç kız, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşarken, sinir krizleri geçirdi. Polis ve trafik ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Yasemin Kebapçıoğlu'nun cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Furkan A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.