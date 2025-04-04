Yolun karşısına geçmek istemişti! Hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yolun karşısına geçmek istemişti! Hayatını kaybetti

Konya'da 53 yaşındaki Ayşe Şimşek, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Konya Meram ilçesi Havzan Mahallesi Şehir Caddesi'nde meydana geldi. T. A. yönetimindeki 42 AZC 723 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Şimşek'e çarptı.

Şimşek, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şimşek, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Kaza güvenlik kamerasına yansırken, caddede hız limitinin 50 kilometre olduğu ve kaza yerinden yaklaşık 50 metre gerideki asfaltta "Hızınızı düşürün" şeklinde uyarı yazısı olduğu görüldü.

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Gözaltına alınan sürücü T.A.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Diğer yandan Ayşe Şimşek bugün Tekke Mezarlığı'na defnedilecek.

Yolun karşısına geçmek istemişti! Hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçmek istemişti! Hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçmek istemişti! Hayatını kaybetti

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