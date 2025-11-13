Kaza, saat 17.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı’nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Nihat Turgut’a, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 CGN 13 plakalı kamyon çarptı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Turgut’un hayatını kaybettiğini belirledi. Nihat Turgut’un cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.