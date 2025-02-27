Antalya'da feci ölüm! Anbean kameraya yansıdı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Antalya'da yolun karşısına geçmek isteyen Ali Savaş (78), yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden TIR'ın altında kalıp, ağır yaralandı. Savaş'ın TIR'ın altında kalması ve arkadaşı İbrahim Erik'in onu tutmaya çalışması kameraya yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Necip Fasıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Ş.'nin (50) yeşil ışığın yanmasıyla hareket ettirdiği 07 BZS 557 plakalı TIR, bu sırada arkadaşı İbrahim Erik ile yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Savaş'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Savaş TIR'ın altında kaldı. Kazadan son anda kurtulan İbrahim Erik kaldırıma otururken, çevredekiler Savaş'ı bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekibi, TIR'ın dorsesinin kaldırılması sonrası Savaş'ı sedye üzerine aldı. Ağır yaralanan Ali Savaş, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası işlemleri tamamlanan TIR sürücüsü Hüseyin Ş. ise aracına binen polis memuruyla birlikte polis merkezine gitti.

Kaza sonrası kurtarma çalışmalarını izleyen İbrahim Erik, büyük üzüntü yaşadı. Erik, "Arkadaşımla yürüyorduk. O yola doğru adım attı ve o esnada TIR'ın altında kaldı. Ben de adım atsaydım, arkadaşımla beraber TIR'ın altında kalabilirdim. Kolunu tuttum ama çekemedim" dedi.

'KORNA ÇALARAK UYARMAYA ÇALIŞTIM'

Kazayı görüp otomobilini TIR'ın önüne kırdığını anlatan Mehmet Doğan ise "TIR ile ışıkta bekliyorduk. Bize yeşil yanınca hareket etmeye başladık. Yaşlı adam karşıya geçmeye çalışıyordu. O esnada TIR altına aldı ama şoför bunu fark etmedi. Korna çalarak uyarmaya çalıştık. TIR biraz daha ilerleyince durdurmak için önüne kırdım. Şoför adamı görmedi. Ben TIR'ın altına alınca adamı gördüm" diye konuştu.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ali Savaş'ın TIR'ın yanından geçmek istediği, bu sırada aracın altında kaldığı, arkadaşı İbrahim Erik'in, Savaş'ı tutmaya çalıştığı görüldü. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Yolun karşısına geçmek isteyen adamın feci ölümü! TIR'ın altında kaldı

Yolun karşısına geçmek isteyen adamın feci ölümü! TIR'ın altında kaldı

Yolun karşısına geçmek isteyen adamın feci ölümü! TIR'ın altında kaldı

Yolun karşısına geçmek isteyen adamın feci ölümü! TIR'ın altında kaldı

Yolun karşısına geçmek isteyen adamın feci ölümü! TIR'ın altında kaldı

Yolun karşısına geçmek isteyen adamın feci ölümü! TIR'ın altında kaldı

Yolun karşısına geçmek isteyen adamın feci ölümü! TIR'ın altında kaldı

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