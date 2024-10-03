Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı: 1 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı: 1 ölü

Bursa'da otobanda yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 62 yaşındaki yaşlı adam olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alaşarköy Mahallesi Bursa Çevre Yolu Ali Haydar Akın Viyadüğü üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Altunkaynar (62) otobanda yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yolda seyir halinde olan F.Y. idaresindeki otomobil, Altunkaynar'ı fark edemeyerek çarptı. Yaşanan kaza sonrası yaşlı adam metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Altunkaynar'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı: 1 ölü

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı: 1 ölü

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