Yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara motosiklet çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

Kaynak: İHA
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara motosiklet çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

Eskişehir'de çevreyolu üzerindeki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 2 yayaya motosiklet çarptı. Kazada 2'si yaya toplam 4 kişi yaralanırken, yayalardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaza, Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine giden B.M.Z. idaresindeki 34 MLV 680 plakalı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye N.S. ve T.A. isimli yayalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle N.S. ve T.A ile motosiklet sürücüsü B.M.Z. ve yanındaki O.T. yere savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bilinci kapalı şekilde Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yayalardan T.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Motosiklet sürücüsü B.M.Z. ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, araçta bulunan O.T. kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Son Haberler
Akaryakkıtta fiyat listesi değişebilir!
Akaryakkıtta fiyat listesi değişebilir!
Yenilginin ardından Sergen Yalçın’dan açıklama
Yenilginin ardından Sergen Yalçın’dan açıklama
Malatya'da silahlar konuştu
Malatya'da silahlar konuştu
Fenerbahçe İlkay Gündoğan için devrede
Fenerbahçe İlkay Gündoğan için devrede
Kastamonu'da otomobil bariyerlere çarptı: 2'si ağır 5 yaralı
Kastamonu'da otomobil bariyerlere çarptı: 2'si ağır 5 yaralı